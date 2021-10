A importância do cuidado feminino com o Aparelho Urinário

A infecção urinária é um dos problemas que acometem 80% das mulheres e tem 50 vezes mais chances de se desenvolver em mulheres do que em homens

Ir ao urologista, para muitos, é uma necessidade exclusiva dos homens. Popularmente, o urologista é visto somente como o responsável pelos cuidados com órgão reprodutor masculino. Na realidade, esse profissional é o médico responsável pelo tratamento dos problemas relacionados ao trato urinário de homens e mulheres. Segundo o médico urologista, Eriston Uhmann, a infecção urinária é um exemplo de problema que leva dezenas de pacientes mulheres mensalmente aos consultórios do Hospital Urológico. Trata-se de uma doença com predominância feminina, que atinge cerca de 80% das mulheres brasileiras. “A mulher tem 50 vezes mais chances de ter o problema do que o homem e entre seus principais sintomas estão a ardência ao urinar e a urgência miccional”, explica o profissional.

O médico especialista em Sistema Urinário destaca ainda, sobre a importância de se detectar previamente a infecção urinária, sobretudo em gestantes. “Durante a gravidez, a infecção urinária é um problema muito frequente devido às alterações fisiológicas dessa fase da mulher, que favorecem a colonização do trato urinário. Estes problemas afetam a qualidade de vida da mulher além de aumentar o risco de morbidade materna e fetal”, esclarece Dr. Eriston, integrante do corpo clínico do Hospital Urológico de Brasília.

Durante a campanha nacional do Outubro Rosa, que trata especificamente do câncer de mama, o Hospital aproveita o momento de cuidado especial com a mulher para também informar e conscientizar a população do Distrito Federal sobre a importância da prevenção das doenças do Aparelho Urinário feminino. Além da Infecção urinária, os problemas mais comuns entre as mulheres são a incontinência urinária, a cistite intersticial, a bexiga hiperativa e pedras nos rins.