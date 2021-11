5 hábitos que aceleram o envelhecimento da pele

Dermatologista explica que, quanto mais bem cuidada a pele é, maior tende a ser a jovialidade, plenitude e leveza de uma pessoa

A pele é o maior órgão do corpo humano e a camada externa possui função protetora, mas também é um reflexo da juventude e, ainda, o primeiro retrato do envelhecimento. Quanto mais bem cuidada a pele é, maior tende a ser a jovialidade, plenitude e leveza de uma pessoa, explica a dermatologista integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e sócia da clínica Harmonie, Clarissa Borges.

Com o passar dos anos, a pele perde fibras de colágeno e de elastina, responsáveis pela elasticidade – além de gordura, que mantém a firmeza da pele. Com isso, fica mais fina, sensível e menos lisa. O sol também contribui para acelerar o processo de envelhecimento da pele. Em um cotidiano cheio de obstáculos para os cuidados com a pele, a pergunta que fica no ar é: como retardar esse envelhecimento?

Clarissa alerta para a importância de se ficar atento aos hábitos diários que aceleram o desgaste da pele e contribuem para que ela envelheça precocemente. A especialista lista cinco práticas que devem ser evitadas para preservar a plenitude da pele. Confira:

Dormir muito tarde

Os efeitos na pele de quem tem o hábito de dormir sempre muito tarde logo ficam perceptíveis, isto porque uma noite mal dormida gera consequências que vão desde o enfraquecimento do sistema imunológico ao envelhecimento das células. Enquanto dormimos, é função da pele produzir colágeno para retardar a criação de rugas. “Se você não dorme, a produção de colágeno diminui e a pele começa a apresentar linhas de expressão”, explica a dermatologista.

Não retirar a maquiagem ao se deitar

A especialista chama a atenção para a gravidade, para a pele, de não se retirar a maquiagem corretamente antes de dormir. Os resíduos que ficam impedem a pele de absorver os nutrientes necessários, irrita e resseca a camada mais superficial. “Fazer uso da maquiagem diariamente não é o problema. O que prejudica a pele é não a retirar por completo”, avalia Clarissa.

A dermatologista lembra ainda que é necessário fazer a limpeza completa dos pincéis ao menos uma vez a cada quinze dias, pois a sujeira que se acumula pode ser um fator agravante para inflamações como acnes e dermatites.

Consumir excessivamente açúcar e álcool

O consumo excessivo de álcool e açúcar pode ser um fator muito prejudicial para a hidratação e juventude da pele. Além de contribuir para o mal funcionamento do fígado, o álcool reduz a imunidade, desequilibra hormônios, causa danos às células, inclusive às da pele, e altera os níveis de insulina no corpo.

O açúcar, por sua vez, acelera a perda do colágeno, responsável pela elasticidade e firmeza da pele. Sua ingestão demasiada pode acarretar não só no aparecimento de rugas e no aumento da flacidez, mas também afeta a capacidade de proteção da pele. “São dois elementos muito prejudiciais se consumidos em grande quantidade.

Fumar

O cigarro é o grande vilão para a pele das pessoas e isso não é nenhuma novidade. Sua fumaça tóxica em contato direto com o órgão causa impacto negativo na circulação sanguínea, o que traz dificuldades no transporte de substâncias importantes para o órgão. “A pele de um fumante tende a envelhecer duas vezes mais rápido do que a de um não fumante”, alerta a integrante da SBD.

Não conhecer o seu tipo de pele

Esta última, mas não menos importante prática nociva à saúde da pele, consiste na ideia errônea que se têm de que basta passar um hidratante de vez em quando e isso irá trazer rejuvenescimento para a pele. É fato que o skincare é um grande aliado para a proteção deste órgão, mas saber quais produtos usar ou não, a depender do seu tipo de pele, faz toda a diferença!

Existem quatro tipos de pele, a normal, a seca, a oleosa e mista. “Não conhecer o seu tipo de pele pode levar ao uso de produtos que não apenas deixam de cumprir o seu papel, como podem danificar a saúde da pele”, ressalta Clarissa. Um produto para a pele seca, por exemplo, aplicado em uma pele oleosa pode trazer ainda mais oleosidade para a superfície, incentivando maior produção de sebo pelas glândulas. A dermatologista explica que o ideal é o paciente recorrer a um profissional para descobrir o seu tipo de pele e quais compostos usar para trazer mais vitalidade e saúde para a pele.