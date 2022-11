33 coisas para fazer pelo seu cérebro

O cérebro humano está evoluindo, se moldando e se adaptando há pelo menos 6 milhões de anos

O cérebro humano está evoluindo, se moldando e se adaptando há pelo menos 6 milhões de anos. Tamanha complexidade de estruturas e funções são essenciais para criarmos representações mentais do mundo real da forma mais eficiente possível, ou seja, o cérebro é um grande tradutor de informações do ambiente para que possamos tomar decisões e sobreviver.

Se ele precisa “traduzir” o mundo para o corpo, ambos, mente e corpo, funcionam intimamente interligados. Cada vez que o cérebro envia mensagens para o corpo, ele recebe vários sinais de volta, que são responsáveis por regular cada atividade em relação ao ambiente.

Mesmo que o seu cérebro esteja preparado para lidar com tantos dados simultâneos, ele depende muito do corpo para regular seu desempenho. Se o cansaço bateu neste finalzinho de ano e está difícil ter energia para cumprir as tarefas básicas do dia a dia, aproveite as dicas da neurocientista Livia Ciacci, do ‘SUPERA – Ginástica para o cérebro’ para melhorar a performance do órgão mais importante do seu corpo. Confira: