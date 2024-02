Restaure a ordem em Bandópolis!

Explore o mundo dos Yordles em Bandle Tale, o novo RPG da Riot Forge. Jogue agora no Nintendo Switch e PC.

A Riot Forge e a Lazy Bear Games anunciaram o lançamento do tão aguardado RPG de criação, Bandle Tale: A League of Legends Story™️, agora disponível para Nintendo Switch e PC por meio das plataformas Steam, GOG e . Desenvolvido pela Lazy Bear Games e distribuído pela Riot Forge, o jogo foi lançado em 21 de fevereiro.

Assista ao trailer:

Em Bandle Tale, os jogadores assumem o papel de um Yordle, uma das criaturas peludas e peculiares que moram em Bandópolis. Quando a rede de portais da cidade enfrenta problemas e tudo vira um caos, cabe aos jogadores reestabelecer a ordem, reunindo itens, realizando festas e cumprindo missões de personagens como Teemo, Tristana e Veigar, entre outros campeões de League of Legends. Com sua atmosfera descontraída, o jogo promete conquistar um público diversificado, tanto os fãs dedicados de LoL quanto os jogadores casuais.

A edição padrão do jogo está disponível nas lojas digitais por R$ 124,99, enquanto a Edição Deluxe, que inclui o jogo base e um pacote de DLCs com skins do Poro, skins da Mochila-casa, Efeitos de Rastro e um Menu Secreto, sai a R$ 149,99. Já a Edição de Colecionador custa US$ 149,99 na Riot Games Store, e oferece cinco estatuetas dos Yordles, um Kit de diorama do Centro de Bandópolis, uma cartela de adesivos, um conjunto de pins de madeira, um caderno, um livro de arte de capa dura, um box especial e todo o conteúdo digital da Edição Deluxe.