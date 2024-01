Reservatório de água em Sobradinho II recebe investimento de R$ 22 milhões

A previsão é de que as obras comecem dentro de dois meses e o prazo previsto para a entrega é para o início de 2025

Um reservatório de água tratada será implantado pela Caesb em Sobradinho II. O centro de reservação será implantado na entrada do bairro Boa Vista, na região do Grande Colorado, e deve beneficiar diretamente a cerca de 80 mil pessoas dos condomínios da região, além de Taquari, Varjão e Sobradinho II.

O contrato, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (23), tem o valor de R$ 21,96 milhões e ainda prevê sistemas de manobra e bombeamento acessórios. Os recursos são provenientes do Banco do Brasil e do Governo do Distrito Federal. A previsão é de que as obras comecem dentro de dois meses e o prazo previsto para a entrega é para o início de 2025.

Segundo a Caesb, por ser um centro de reservação interligado aos demais reservatórios de água tratada da região, o novo centro permitirá, no período de estiagem, criar mais excedentes de água que contribuirão para o abastecimento de Planaltina, cuja disponibilidade de água é crítica nesse período.

“A construção do novo reservatório de água de Sobradinho II reflete nosso compromisso contínuo com a qualidade de vida da população, assegurando um fornecimento estável e seguro de água para essa comunidade. Essa região é abastecida por um sistema isolado e estamos aumentando a capacidade de reservas para as épocas mais críticas de estiagem”, observa o presidente da Caesb, Pedro Cardoso Santana Filho.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília