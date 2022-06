Raphael Carpejane é contratado como novo repórter do programa Tô Na Fama! da Rede TV

O influenciador e mister Raphael Carpejane tem vivido os melhores momentos de sua carreira. Fazendo sucesso nas redes sociais, ele conquistou todo Brasil com seu jeito carismático e humilde de ser.

Com milhares de seguidores no Instagram, e com fama espalhada nos melhores sites de notícias do país, Raphael Carpejane foi convidado para ser o novo repórter do Programa Tô Na Fama, que é exibido pela Rede TV! no Espírito Santo e em todo país pelo streaming esflix.com.br/to-na-fama, além do canal no YouTube que já soma mais de 34 milhões de visualizações.

Para entrevistar jovens influenciadores e famosos, Raphael Carpejane passa a ser o novo integrante do programa que também tem um portal de notícias parceiro do IG, o tonafama.ig.com.br onde ele passa também a ser colunista.

Vamos acompanhar de perto para vermos o sucesso de mais esta etapa da vida de Raphael Carpejane!

