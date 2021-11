A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados investiga o uso de recursos públicos em tratamentos ineficazes

Representantes do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina (CFM) terão que apresentar explicações à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a respeito das orientações da entidade sobre os protocolos de tratamento para a covid-19.

..suspeitos

Autor do pedido de audiência, que será realizada amanhã, o deputado Jorge Solla (PT-BA) quer esclarecimentos se, de fato, as orientações do CFM teriam servido de fundamento técnico para a adoção do chamado “tratamento precoce” como uma política pública no enfrentamento à pandemia de covid-19.

Verba perdida

A comissão também investiga o uso de recursos públicos para a adoção de tratamentos que, segundo o deputado baiano, são ineficazes.