Projeto “Vou Te Contar” leva oficinas gratuitas para bibliotecas do DF

As oficinas ensinam a narrar e contar histórias. Elas são gratuitas e livre para todos os públicos, mas com inscrições limitadas. Saiba como participar

“Vou te contar; que os olhos já nem podem ver; coisas que só o coração pode entender.” (Wave – Tom Jobim). Inspiradas na canção e letras do eterno músico e compositor Tom Jobim (1927-1994), três mulheres que creem no poder transformador da arte da narrativa e no compartilhamento de experiências de autoconhecimento resolveram se adentrar na contação de histórias como meio de encantar e fazer o outro refletir. Ana Solino, Queila Branco e Ângela Barcellos Café, todas contadoras de histórias e arte-educadoras, se uniram com estes motes para criar o projeto nomeado “Vou Te Contar”.

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), a iniciativa irá levar as três multiartistas, suas experiências e contações para bibliotecas públicas da capital. As oficinas do trio irão ocupar a Biblioteca Pública de Ceilândia nos dias 12, 19 e 26 de agosto. Nos dias 23 e 30 de setembro, elas vão passar pela Biblioteca Van Gogh, de Sobradinho. O curso em cada uma das Bibliotecas conta com 16 horas de duração e irá contar com certificado emitido pela Universidade de Brasília (UnB) para os alunos.

As oficinas são gratuitas e livre para todos os públicos, mas com inscrições limitadas. Quem quiser participar, basta preencher o formulário.

Por meio de jogos lúdicos, vivências individuais e coletivas que encontram ressonância nas histórias dos participantes, Ana, Queila e Ângela pretendem provocar o reconhecimento do contador de histórias que existe em cada pessoa. Entre o ofício e a arte de narrar histórias, elas querem mostrar que “o autoconhecimento pode contribuir com opções e descobertas para dar respaldo às próprias escolhas”.

Serviço:

Projeto “Vou Te Contar” – oficinas de narrativa e contação de histórias

Bibliotecas de Ceilândia e Sobradinho

Datas: 12, 19 e 26 de agosto, na Biblioteca Pública de Ceilândia

23 e 30 de setembro, na Biblioteca Van Gogh de Sobradinho.

Inscrições gratuitas, via formulário

Livre para todos os públicos

Mais informações: @grupovoutecontar