Presidente da Embrapa diz que indicará ex-ministro de Geisel a Nobel da Paz

O presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Celso Moretti, disse nesta quinta-feira (14) na transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro (PL) que indicará “mais uma vez” um ex-ministro do ex-presidente Ernesto Geisel para o Prêmio Nobel da Paz.

“Alysson Paulinelli, esse ano estamos lançando mais uma vez o nome dele para Prêmio Nobel da Paz. Segurança alimentar é sinônimo de paz social”, falou Moretti.

Geisel foi um dos dirigentes do Brasil durante a ditadura militar, assumindo a Presidência do país de 1974 a 1979. Paulinelli, atualmente com 85 anos, atuou como ministro da Agricultura de Geisel.

O Brasil viveu os momentos mais duros da sua história recente na época da ditadura militar, que durou 21 anos, entre 1964 e 1985. O período foi marcado por torturas e ausência de direitos humanos, censura e ataque à imprensa, baixa representação política e sindical, precarização do trabalho, além de uma saúde pública fragilizada, corrupção e falta de transparência.

Bolsonaro foi quem trouxe o nome do ex-dirigente da pasta à tona durante a live. Ao comentar sobre o Brasil, o presidente disse: “Parabéns a Embrapa, parabéns Alysson Paulinelli […] Adquirindo tecnologia lá fora, [membros do ministério] trouxeram para cá e descobriram o cerrado”.

“É importante dizer que naquela época só o mundo temperado produzia alimento, nós não tínhamos tecnologia para o cinturão do globo”, disse o presidente da Embrapa.