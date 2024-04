Zum…zum…zum bateu e doeu

O embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes parece mais um episódio de uma novela das redes sociais, onde os tweets voam mais rápido que foguetes SpaceX! O magnata das tecnologias e foguetões, entrou com tudo no mundo das mídias sociais ao comprar o então Twitter. Agora, ele quer remodelar as regras do jogo por lá.

Do outro lado do ringue temos Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, conhecido por não levar desaforo para casa quando o assunto é manter a ordem nas redes sociais brasileiras. Ele tem sido bem rígido com as regras eleitorais e a disseminação de fake news.

Quando Musk acena com a bandeira da “liberdade de expressão absoluta” no X, Moraes responde com um apito de juiz, lembrando que no Brasil, liberdade vem com responsabilidade, especialmente em tempos de eleições.

Os dois não chegaram a trocar tweets diretamente, mas a tensão é como aquele momento antes do pênalti decisivo em uma Copa do Mundo. Será que teremos mais capítulos dessa peleja? Sim, temos!

O zum…zum…zum de várias “moscas de sopa” começou a rondar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso porque veio à tona, na quarta-feira (17), um relatório bombástico divulgado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Segundo o documento, o órgão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por ele, derrubou uma série de perfis nas redes sociais e determinou a exclusão de conteúdos da internet.

E como todo bom folhetim que se preze, não poderia faltar uma reviravolta emocionante! Para dar mais tempero à trama, neste domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em cena com um chamado dramático. Ele conclamou seus seguidores para um grande ato pela liberdade de expressão, a ser realizado na emblemática praia de Copacabana.

Imagine a cena: um mar de gente reunida sob o sol carioca, com bandeiras ao vento, todos ecoando palavras de ordem pela liberdade de falar e postar o que bem entendem na internet. Bolsonaro, com seu estilo único, aproveita o momento para jogar para a plateia, pintando-se como um defensor da voz do povo contra o que ele chama de censura.

Com esse novo capítulo, o cenário fica ainda mais colorido (e talvez um pouco caótico). Enquanto Bolsonaro convoca suas tropas para a batalha na areia, Musk e Moraes seguem em seus respectivos campos, preparando suas estratégias. A arena digital e física parece pronta para mais confrontos, com discursos inflamados e muitos tweets.

E no Planalto, Lula tem de dar de ombros e se virar, com seu maior problema, a briga aberta entre o ministro Alexandre Padilha e o presidente da Câmara Arthur Lira.

De ringue em ringue o Brasil segue em luta e o zum…zum…zum continua