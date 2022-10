Zema tem 56% dos votos válidos em MG; Kalil, 35%, aponta Datafolha

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram realizadas 2.650 entrevistas

Felipe Bachtold

São Paulo, SP

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), chega ao dia da eleição com 56% dos votos válidos, ante 35% do segundo colocado na disputa estadual, Alexandre Kalil, do PSD, de acordo com o Datafolha.

Pela pesquisa do instituto, realizada de sexta-feira (30) a sábado (1º), Zema pode definir sua vitória já em primeiro turno.

No levantamento anterior, feito da última terça-feira (27) até a quinta (29), o placar do votos válidos estava em 57% a 34%.

O terceiro colocado é o senador Carlos Viana (PL), que antes tinha 5% e agora tem 5%.

Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para totalizar o resultado da eleição. Para ser eleito em primeiro turno, é preciso ter mais de 50% dos votos válidos mais um voto.

Nesta pesquisa, marcaram 1% cada Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB) e Marcus Pestana (PSDB).

Pelo critério dos votos totais, Zema tem 49%, ante 31% de Kalil. O grupo dos que ainda se dizem indecisos, segmento que sinaliza as chances de reviravolta no dia do pleito, soma 8%. Branco e nulos são 5%.

O Datafolha também fez nessa rodada uma simulação de segundo turno, na qual o candidato à reeleição bate o seu principal adversário por 55% a 37% no critério dos votos totais. Não souberam responder a esse questionamento 4%, e brancos e nulos somam outros 4%. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-04343/2022.