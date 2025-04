Zanin renova afastamentos no TJ e TCE de MS

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o afastamento dos desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel e Vladimir Abreu da Silva, investigados na Operação Ultima Ratio por suspeita de envolvimento com um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O tribunal chegou a informar anteontem que os magistrados haviam retornado ao trabalho, após 180 dias de afastamento, mas a decisão de Zanin ordenou novamente que eles permaneçam fora de suas funções. A primeira determinação de afastamento veio do Superior Tribunal de Justiça, em outubro de 2024. Entretanto, o processo foi remetido ao Supremo por causa da suspeita de envolvimento de servidores do STJ no esquema.

Estadāo Conteúdo