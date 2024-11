Xi é recebido por chefes dos três Poderes em jantar no Itamaraty

MARIANNA HOLANDA E GUILHERME BOTACINI

O líder chinês, Xi Jinping, foi recebido pelos líderes do três Poderes do Brasil na chegada ao Itamaraty, na noite desta quarta-feira (20), onde participa de um jantar em sua homenagem, denotando o peso da visita do dirigente.

Xi foi recebido por Lula, que em seguida o guiou para ser cumprimentado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os presidentes das duas Casas do Congresso, Arthur Lira (Câmara) e Rodrigo Pacheco (Senado), e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Também o aguardavam junto aos líderes dos Poderes a ex-presidente Dilma Rousseff, chefe do Novo Banco de Desenvolvimento, que tem sede em Xangai, e o assessor especial da Presidência Celso Amorim.

Este é o último compromisso de Xi durante sua visita de Estado a Brasília, após participar também da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro. A visita encerra também as comemorações de 50 anos do estabelecimento das relações Brasil-China.

O governo Lula assinou com a China durante a visita um plano de cooperação em projetos de infraestrutura e indústria, como o Novo PAC.

No total, foram assinados 37 atos. A visita oficial começou nesta manhã, no Palácio da Alvorada, onde ocorreram reuniões, foram assinados os documentos e os líderes fizeram declaração conjunta.