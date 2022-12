Wellington Dias: indicação de Tebet para ministério depende de diálogo com o MDB

A ex-candidata à Presidência da República pleiteava justamente a pasta que cuidará do Bolsa Família

O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI), avaliou nesta segunda-feira, 26, que a decisão do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em indicar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para o comando de algum ministério depende essencialmente do diálogo com o MDB.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o plano de Lula era emplacar Tebet no Ministério do Meio Ambiente, que deve ficar mesmo com a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-AP). Agora, Simone Tebet pode assumir o Ministério do Planejamento ou o Ministério das Cidades.

“O presidente já demonstrou grande carinho, respeito e reconhecimento em relação à senadora Simone Tebet como uma líder especial dentro do MDB, mas, como ele já havia dito, tratando junto com os partidos”, disse Dias, ao chegar ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) da capital federal.

“Geraldo Alckmin (que será ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) é vice-presidente da República, importantíssimo, mas as decisões foram tomadas dialogando com o PSB, que é o seu partido”, comparou.

Estadão conteúdo