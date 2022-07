Você de novo, Léo, diz Bolsonaro após crítica de DiCaprio

Presidente tenta mais uma vez polemizar com ator sobre a Amazônia

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou nesta quarta-feira (27) mais uma vez polemizar com Leonardo DiCaprio, crítico ao seu governo, ao responder uma postagem do ator no Twitter sobre o desmatamento na Amazônia.

“Você de novo, Léo? Assim, você se tornará meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil”, escreveu o presidente, em inglês, em resposta a DiCaprio.

O ator publicou, na terça-feira (26), um mapa do MapBiomas, que mostra as mudanças no território brasileiro a partir da colaboração de universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Na postagem, DiCaprio afirma que nos últimos três anos a região foi atacada pela indústria extrativista.

“Qual a extensão do desmatamento na Amazônia, um dos lugares mais importantes do planeta para pessoas e vida selvagem?”, perguntou DiCaprio.

Na resposta, Bolsonaro citou mais uma vez o iate do artista, como já havia feito em maio deste ano. “Eu poderia dizer a você, novamente, para desistir de seu iate antes de dar uma palestra ao mundo, mas eu conheço os progressistas: você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca a si mesmo”, escreveu.

Em abril, ele já havia tentado polemizar com DiCaprio no Twitter, respondendo ironicamente a uma publicação do ator incentivando brasileiros a tirarem o título de eleitor.

O presidente fez o mesmo com Anitta, ao compartilhar uma publicação da cantora, também de forma irônica.

A cantora, que tem 17,8 milhões de seguidores no Twitter, bloqueou Bolsonaro e disse que a estratégia dele é ganhar relevância e repercussão na rede social, uma vez que ela tem mais do que o dobro de seguidores que ele. O presidente é seguido por 8,4 milhões de pessoas.

Na resposta desta quarta a DiCaprio, que tem 19,6 milhões de seguidores no Twitter, Bolsonaro disse estranhar a atenção que o ator dá ao Brasil ser maior do que aos incêndios na Europa e nos Estados Unidos.

“Alguém pode perguntar se você é obcecado pelo meu país (ou seus recursos) ou se acredita que o Brasil é o único na terra”, escreveu. “Você pode continuar brincando com seus brinquedos de estrelas de Hollywood enquanto fazemos nosso trabalho”, completou.

Ainda na resposta, o presidente afirmou que a média de desmatamento em seu governo é menor do que era no passado.

Relatório Anual de Desmatamento (RAD), lançado este mês pelo MapBiomas, mostra que na Amazônia o ritmo da derrubada de florestas foi de 1,9 hectare por minuto em 2021, o que equivale a cerca de 18 árvores por segundo.

Em todo o país, foram cerca de 191 novos eventos de desmatamento por dia. Para cada ação de desmate, a velocidade média foi de 0,18 hectare por dia em 2021 —contra 0,16 hectare/dia em 2020.

Segundo o RAD, a Amazônia concentra a maior frente de desmatamento, representando 59% do total desmatado no Brasil em 2021, seguida do cerrado (30%), caatinga (7%), mata atlântica (1,8%), Pantanal (1,7%) e pampa (0,1%).

A política ambiental do governo Bolsonaro é criticada por ambientalistas pelo aumento no desmatamento e nas queimadas.

Na resposta desta quarta, Bolsonaro disse que DiCaprio não sabe que no seu governo o Brasil assumiu o compromisso de erradicar o desmatamento ilegal até 2028 e voltou a afirmar que o ator usou uma imagem de 2003 para falar sobre os incêndios florestais na Amazônia em 2019.

“Mas eu o perdoei. Então, por favor, não peque mais”, ironizou.

