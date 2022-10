Visita de Tarcísio de Freitas em Paraisópolis é interrompida por tiroreio

Tarcísio busca a eleição ao governo de São Paulo e deixou o local escoltado por seguranças, sem ferimentos

A agenda do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca o cargo de governador de São Paulo, foi interrompida na manhã desta segunda-feira (17). O político participava da inauguração do Primeiro Polo Universitário, na Zona Sul de SP, quando o tiroteio começou.

O candidato deixou o local escoltado por seguranças, sem ferimentos. Por meio do Twitter, informou que estava bem.

Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1o Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 17, 2022

Tarcísio afirmou ter sido atacado, mas a polícia está investigando se o tiroteio realmente tinha relação com a visita do candidato ao local.

No primeiro turno, Tarcísio de Freitas, que recebe o apoio de Jair Bolsonaro (PL), venceu a eleição do governo de São Paulo. O político do Republicanos recebeu 42,32% dos votos, enquanto Haddad recebeu 35,70%.