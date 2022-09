Vice de Cláudio Castro é alvo de operação da PF no Rio

Washington Reis (MDB), vice na chapa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi alvo de busca e apreensão nesta quinta (1º)

ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ

O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), vice na chapa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (1º) de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios na saúde por meio de cooperativas de trabalho.

A ação é um desdobramento da Operação Favorito, que mirou desvios na saúde e culminou com o impeachment do ex-governador Wilson Witzel (PMB). Um dos alvos é o empresário Mario Peixoto, que chegou a ser preso em maio de 2020.

De acordo com a PF, há indícios de favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho que custou R$ 563,5 milhões em dois anos.

“A investigação, iniciada em janeiro deste ano, aponta que a cooperativa em questão pertence à estruturada e complexa organização criminosa que vem operando no Rio de Janeiro em um contexto de corrupção sistêmica, por meio de desvio de recursos públicos, em especial na área da saúde, há décadas”, diz a PF.

A operação, que teve apoio da CGU (Controladoria Geral da União), cumpriu 27 mandados de busca e apreensão expedidos pela juíza Kátia Maria de Oliveira, da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

“O que se identificou como uma característica acentuada da organização criminosa em questão foi justamente a repetição do seu modo de atuar, ou seja, o emprego do mesmo modus operandi tanto na constituição de empresas geridas por interpostas pessoas, quanto na forma de contratar com entes públicos. Através de uma densa confusão patrimonial e administrativa existente entre as pessoas jurídicas pertencentes ao grupo, as práticas delitivas se repetiam, de maneira recorrente”, diz a PF.

Após a deflagração da operação, Cláudio Castro cancelou uma agenda de campanha marcada para esta quinta.

Em nota, o emedebista afirmou que se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos sobre o caso. “A polícia fez o seu trabalho, sem nenhum tipo de interrupção ou dificuldade e nada foi encontrado.”

Reis foi mantido como vice mesmo após o STF (Supremo Tribunal Federal) ter confirmado na terça-feira (30) a condenação do ex-prefeito por crime ambiental. A Procuradoria Regional Eleitoral impugnou a candidatura do vice de Castro.

Apesar da decisão, a campanha de Castro declarou que manteria o nome de Reis como vice.

“Com a divergência de votos entre os ministros, a decisão cabe recurso a ser submetido ao plenário da Suprema Corte. A campanha confirma o nome de Washington Reis na candidatura a vice-governador e ressalta a confiança em sua absolvição e elegibilidade”, afirmou a nota enviada na terça.