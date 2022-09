Caixa amplia para 35 anos contrato de imóvel do Casa Verde Amarela

A Caixa Econômica Federal estendeu o prazo máximo para financiamento de imóveis do Programa Casa Verde Amarela de 30 anos para 35 anos

FELIPE NUNES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP

A Caixa Econômica Federal estendeu o prazo máximo para financiamento de imóveis do Programa Casa Verde Amarela de 30 anos para 35 anos. A mudança passa a valer para a aquisição de novos contratos a partir desta quinta-feira (1º).

O anúncio foi feito pela vice-presidente de habitação, Henriete Bernabé, durante transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.

Segundo Henriete, a ampliação do prazo de financiamento permitirá uma redução de até 7,5% no valor da prestação do imóvel. Outra possibilidade é comprar um imóvel de valor maior.

Em julho, o Senado já havia aprovado uma MP (Medida Provisória) permitindo a ampliação de cinco anos na compra de imóvel financiado pelo programa.

Outras medidas No mês de julho, o Conselho Curador do FGTS já havia aprovado o aumento dos limites de renda familiar mensal bruta para conseguir financiar um imóvel pelo Casa Verde e Amarela.

A subfaixa 1, de renda entre R$ 2.400 e R$ 2.600, teve o teto ampliado a R$ 3.000. A faixa mais baixa de até R$ 2.400 foi mantida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acima destes patamares, o conselho aprovou a elevação de valores do grupo intermediário -que subiu de R$ 2.600 a R$ 4.000 para R$ 3.000 a R$ 4.400- e do grupo de renda maior, que passou de R$ 4.000 a R$ 7.000 para R$ 4.400 a R$ 8.000.

Também foi aprovada a possibilidade de financiamento de imóveis de 1 dormitório. Segundo a vice-presidente de habitação da Caixa, até então o programa permitia o financiamento de imóveis novos a partir de 2 dormitórios.

O conselho também autorizou a redução dos juros para o programa Pró-Cotista, voltado para quem não se enquadra no Casa Verde e Amarela.

Para imóveis avaliados em até R$ 350 mil, os juros cairão para 7,66% ao ano. Para imóveis acima deste valor e de até R$ 1,5 milhão, a taxa será de 8,16% ao ano. O programa Pró-Cotista permite financiamentos entre 5 e 20 anos e não tem limite de renda familiar.