Vereadora do Novo consegue medida protetiva contra colega de partido em SP

Em novembro, Monteiro registrou um boletim de ocorrência contra a colega de partido após uma briga no banheiro da Câmara de São Paulo

ARTUR RODRIGUES

SÃO PAULO, SP

A vereadora Cris Monteiro (Novo) conseguiu na Justiça uma medida protetiva na Justiça contra uma parlamentar do próprio partido, Janaína Lima. Em novembro, Monteiro registrou um boletim de ocorrência contra a colega de partido após uma briga no banheiro da Câmara de São Paulo durante a votação da reforma da previdência.



Vídeos mostram que as duas começaram a discutir ainda no plenário da Câmara na noite da quarta (10) e seguiram para o banheiro onde Janaina teria tentado enforcar Cris Monteiro, segundo o relato levado para a polícia. O presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), leu a ordem no plenário e disse considerar a situação triste. Segundo ele, duas guardas civis femininas passarão a acompanhar a vereadora.



“Aqui dentro é um ambiente de trabalho, instaurei as medidas preventivas para que haja esse cumprimento, sem prejuízo para que a vereadora Janaína cumpra livremente seu mandato”, disse Leite. “Não há decisão da afastamento não, é só medida protetiva”.



Na época das supostas agressões, a assessoria da vereadora Janaína disse que ela agiu em “legítima defesa do início ao fim” e que também registrou um boletim de ocorrência contra a colega.