Vereador é morto a tiros em Duque de Caxias; é o terceiro caso apenas este ano

Sandro é o terceiro vereador assassinado em Duque de Caxias em pouco mais de seis meses

O vereador de Duque de Caxias Alexsandro Silva Faria (Solidariedade), conhecido como Sandro do Sindicato, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, 13, no bairro Pilar, no município da baixada fluminense. Ele foi assassinado quando estava dentro de seu veículo e morreu na hora.

Sandro é o terceiro vereador assassinado em Duque de Caxias em pouco mais de seis meses. Ele dirigia uma van quando foi atacado na avenida Governador Leonel Brizola. Ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que no início da tarde estava no local do crime fazendo o trabalho de perícia. Em nota, a Câmara Municipal de Duque de Caxias lamentou a morte do vereador. Sandro do Sindicato estava em seu primeiro mandato, e havia sido eleito com 3.247 votos no ano passado.

No mês passado, o vereador Joaquim José Quinze Santos Alexandre, conhecido como Quinzé (PL), foi assassinado a tiros na divisa entre Duque de Caxias e São João de Meriti. Em março, Danilo Francisco da Silva (MDB), o Danilo do Mercado, foi encontrado morto ao lado do filho.

Estadão Conteúdo