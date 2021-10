Praça em frente ao Shopping Conjunto Nacional amanhece ‘coberta de espuma’! Entenda como a cremosidade de Brahma transborda pelo Brasil e se espalha por Brasília

Com série de ações nas principais capitais nacionais, marca destaca sua principal característica em nova campanha nacional. Até Galvão Bueno está impactado com tanta Brahmosidade

Na cervejaria, no bar, nas ruas do país, em pontos turísticos e icônicos e até mesmo nos estádios. A cremosidade de Brahma tem se espalhado por todos os cantos do Brasil e, em Brasília, chegou até mesmo na praça em frente ao Shopping Conjunto Nacional. A marca nº 1 dos brasileiros se aproxima mais uma vez das pessoas para mostrar que sua cremosidade é tanta que fica até difícil de contê-la. E se você ainda não viu, fique tranquilo: ela está mais próxima do que você pode imaginar. Então, prepare-se!

Com ações espalhadas por todo o país, a cervejaria prepara uma série de ativações especiais para os consumidores. E uma das cidades já “atingidas” por tanta cremosidade é a capital federal. Quem passa pela praça em frente ao Shopping Conjunto Nacional é impactado por uma intervenção urbana criada pelo artista Snupi. A pintura realista feita com uma perspectiva em 3D mostra como toda essa Brahmosidade é difícil de ser contida e, por isso, está cada vez mais próxima dos consumidores.

“Escolhemos um dos pontos mais icônicos de Brasília para levar toda a cremosidade de Brahma para as pessoas e para nos aproximarmos ainda mais delas. Além de destacar a principal característica da cerveja, essa intervenção artística representa tudo o que queremos transmitir para os consumidores: a Brahmosidade. Tudo isso de forma inusitada”, explica Aline Gusmão, gerente regional de Marketing Centro-Oeste da Ambev.

Em sua nova campanha, Brahma destaca uma de suas principais características: a cremosidade, identificada facilmente por sua espuma. Até por isso, a marca tem até um termo específico para falar sobre ela: a Brahmosidade. De forma divertida, a iniciativa criada pela Africa começa com um comunicado nas redes sociais: “Informamos que a cremosidade de Brahma é tanta, tanta, mas tanta, que não conseguimos contê-la. Ao que tudo indica, ela poderá tomar conta de todo o Brasil. Especialistas recomendam que se tire o máximo proveito da situação. Já podem preparar seus copos. Isso é Brahmosidade, a cremosidade que só Brahma tem”. A iniciativa segue com a participação do narrador Galvão Bueno, que reagiu à toda cremosidade da marca.

Confira:

“A Brahmosidade nasceu a partir da conexão direta com as pessoas que apontaram a cremosidade como uma das características preferidas dos nossos rótulos. De forma inusitada, temos preparado diversas iniciativas para levarmos diretamente para os consumidores toda essa Brahmosidade. Mais do que falar sobre a gente, queremos manter as pessoas no centro dessa conversa”, afirma Gustavo Castro, diretor de marketing de Brahma.

E você, já encontrou toda essa Brahmosidade, a cremosidade que só a Brahma tem?