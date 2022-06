Vereador do partido do vice de Marília Arraes propõe medalha a Bolsonaro

Marília deixou o PT este ano após passar seis anos no partido, mas continua declarando publicamente seu apoio ao ex-presidente

O vereador do Recife Dilson Batista propôs no início deste mês a concessão da medalha de mérito José Mariano ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O projeto foi criticado pela pré-candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade), cujo vice, o deputado federal Sebastião Oliveira, é do mesmo partido de Dilson Batista, o Avante.

Marília deixou o PT este ano após passar seis anos no partido, mas continua declarando publicamente seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de novembro. Em suas redes sociais, Marília afirmou que “em Pernambuco, Bolsonaro não se cria”.

“Bolsonaro não gosta e nunca gostou dos nordestinos. O governo de Bolsonaro é uma tragédia que precisa ser enfrentada com firmeza, assim como essa proposta”, disse a pré-candidata.

O Avante também é um partido que compõe a base de João Campos (PSB), prefeito do Recife. O PSB fez um acordo nacional com o PT e, portanto, também apoia Lula nas eleições presidenciais.

Dilson Batista justificou a honraria afirmando que Bolsonaro concedeu “diversas benesses” ao povo do Recife. Ele citou o Auxílio Emergencial, a aquisição e distribuição de vacinas e o perdão de 92% das dívidas do Fies (Financiamento Estudantil), todas medidas válidas em âmbito nacional.

“Essas medidas demonstram claramente o apreço do atual Presidente da República pelos cidadãos recifenses, que são vistos como parcela especial da população brasileira”, escreveu o vereador no projeto.

Ele também mencionou o envio de recursos quando Recife e sua região metropolitana foram atingidos por intensas chuvas que deixaram 128 mortos e a visita de Bolsonaro ao local. O presidente passou pouco mais de duas horas na cidade.

O projeto tramita em caráter de urgência, mas ainda não foi pautado pelo presidente da Casa.

VEREADORA DO RECIFE QUER HOMENAGEAR MICHELLE BOLSONARO

A vereadora Michele Collins, do PP, outro partido da base de João Campos, propôs uma homenagem a Michelle Bolsonaro. Collins propôs no dia 5 de maio deste ano a concessão da medalha de mérito Olegária Mariano à primeira-dama.

A vereadora justificou a honraria afirmando que Michelle Bolsonaro “é uma grande defensora da causa das pessoas com deficiência e/ou com doenças raras, como também das pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre outras bandeiras.”

Este projeto tramita em caráter ordinário e também não foi pautado ainda.