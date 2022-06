Veja os principais eixos do plano de governo de Lula e seus pontos sensíveis

Documento é uma prévia das diretrizes do programa de governo que será oficializado após o registro da candidatura

Joelmir Tavares

São Paulo, SP

A chapa Lula-Alckmin apresentou a nova versão das diretrizes do programa de governo nesta terça-feira (21). O texto eliminou pontos que eram arestas para o diálogo com setores ao centro, como a revogação da reforma trabalhista, e sinalizou a conservadores ao excluir alusões a aborto e acenar a policiais.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a versão atual elevou o destaque a propostas para a Amazônia e a Petrobras, diante de dois temas que pressionam o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e segundo colocado nas pesquisas: a disparada no desmatamento e nos preços dos combustíveis.

Conheça abaixo os principais pontos da prévia, que está disponível no site da chapa.

DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO DE LULA

O QUE É

Documento é uma prévia das diretrizes do programa de governo que será oficializado após o registro da candidatura. O texto foi discutido pelo PT e pelos seis partidos aliados e passou pela avaliação de Lula e Alckmin, mas ainda ganhará contribuições, inclusive de plataforma aberta lançada nesta terça-feira (21)

PRINCIPAIS EIXOS

Reconstrução

O plano parte do diagnóstico de que Bolsonaro desmontou políticas públicas, destruiu programas e agravou a crise, e que para isso será preciso reconstruir o país. Defende o Estado agindo como agregador das forças sociais para superar, prioritariamente, a desigualdade, a fome, o desemprego e a inflação

O plano parte do diagnóstico de que Bolsonaro desmontou políticas públicas, destruiu programas e agravou a crise, e que para isso será preciso reconstruir o país. Defende o Estado agindo como agregador das forças sociais para superar, prioritariamente, a desigualdade, a fome, o desemprego e a inflação Economia

O eventual governo se compromete a restaurar condições de vida digna e “colocar o povo no orçamento”, tendo como base o desenvolvimento sustentável com estabilidade. Lista a busca de crescimento e competitividade, baseada em investimento produtivo e reindustrialização, com participação privada

O eventual governo se compromete a restaurar condições de vida digna e “colocar o povo no orçamento”, tendo como base o desenvolvimento sustentável com estabilidade. Lista a busca de crescimento e competitividade, baseada em investimento produtivo e reindustrialização, com participação privada Estatais

O documento revela oposição às privatizações da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios. No caso da Petrobras e dos combustíveis, a proposta é de estabelecer uma política de preços que desestimule a inflação e não mais seja “internacionalizada e dolarizada”, mas, sim, “abrasileirada”

O documento revela oposição às privatizações da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios. No caso da Petrobras e dos combustíveis, a proposta é de estabelecer uma política de preços que desestimule a inflação e não mais seja “internacionalizada e dolarizada”, mas, sim, “abrasileirada” Ambiente

Firma compromisso com a sustentabilidade, a economia verde inclusiva e o enfrentamento das mudanças climáticas, engajando o setor privado. Para isso, fala em transição ecológica e energética, uso regulado da biodiversidade e “combate implacável ao desmatamento ilegal”. A Amazônia é vista como prioridade

Firma compromisso com a sustentabilidade, a economia verde inclusiva e o enfrentamento das mudanças climáticas, engajando o setor privado. Para isso, fala em transição ecológica e energética, uso regulado da biodiversidade e “combate implacável ao desmatamento ilegal”. A Amazônia é vista como prioridade Estado

A linha geral é a de defesa das instituições e empresas públicas, com a ideia de “recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das estatais” e de revigorar a missão dos bancos públicos, como Banco do Brasil, Caixa e BNDES, no fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental

A linha geral é a de defesa das instituições e empresas públicas, com a ideia de “recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das estatais” e de revigorar a missão dos bancos públicos, como Banco do Brasil, Caixa e BNDES, no fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental Democracia

Em contraposição a Bolsonaro, defende respeito ao resultado das urnas, humanização do governo e superação de divergências em nome de uma “via alternativa à incompetência e ao autoritarismo”. Prega respeito à Constituição, ao equilíbrio entre os Poderes, às instituições e ao voto

Em contraposição a Bolsonaro, defende respeito ao resultado das urnas, humanização do governo e superação de divergências em nome de uma “via alternativa à incompetência e ao autoritarismo”. Prega respeito à Constituição, ao equilíbrio entre os Poderes, às instituições e ao voto Pandemia

O texto fala em trabalhar por ações específicas para atenuar os efeitos da crise da Covid-19. Por exemplo, na educação, em que a pandemia aumentou a defasagem de aprendizado. Há a defesa de fortalecimento do SUS para ampliar consultas represadas e atendimento a pessoas com sequelas do coronavírus

O texto fala em trabalhar por ações específicas para atenuar os efeitos da crise da Covid-19. Por exemplo, na educação, em que a pandemia aumentou a defasagem de aprendizado. Há a defesa de fortalecimento do SUS para ampliar consultas represadas e atendimento a pessoas com sequelas do coronavírus Inclusão

Sustenta “defesa das famílias” e “da população historicamente privada de direitos”. Para mulheres, negros, LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e moradores de periferia, são prometidas ações pela promoção de emprego, renda, saúde, direitos civis e segurança pública

Sustenta “defesa das famílias” e “da população historicamente privada de direitos”. Para mulheres, negros, LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e moradores de periferia, são prometidas ações pela promoção de emprego, renda, saúde, direitos civis e segurança pública Soberania

A pauta é mencionada em variadas dimensões. Há desde a defesa da soberania alimentar, por meio do fortalecimento da agricultura familiar, da tradicional e dos negócios sustentáveis, até a soberania energética e a geopolítica, com resgate do papel de liderança regional e global

A pauta é mencionada em variadas dimensões. Há desde a defesa da soberania alimentar, por meio do fortalecimento da agricultura familiar, da tradicional e dos negócios sustentáveis, até a soberania energética e a geopolítica, com resgate do papel de liderança regional e global Cultura

Prevê a adoção de políticas de descentralização de recursos para estados e municípios, além de políticas para reestruturar a cadeia produtiva cultural, “severamente prejudicada durante a pandemia e duramente perseguida pelo atual governo”, em referência ao sufocamento da classe artística sob –Bolsonaro

Prevê a adoção de políticas de descentralização de recursos para estados e municípios, além de políticas para reestruturar a cadeia produtiva cultural, “severamente prejudicada durante a pandemia e duramente perseguida pelo atual governo”, em referência ao sufocamento da classe artística sob –Bolsonaro Impostos

Campanha fala em “uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos” e na qual “os pobres paguem menos e os ricos paguem mais”. No âmbito da discussão sobre taxação de grandes fortunas, a sugestão é a de “fazer os muito ricos pagarem imposto de renda”

Campanha fala em “uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos” e na qual “os pobres paguem menos e os ricos paguem mais”. No âmbito da discussão sobre taxação de grandes fortunas, a sugestão é a de “fazer os muito ricos pagarem imposto de renda” Corrupção

O documento lista ações de combate feitas em gestões do PT, com o fortalecimento da Polícia Federal e a criação de órgãos, e encampa a retórica petista ao afirmar ser necessário assegurar o respeito ao processo legal, “de modo a impedir a violação dos direitos” e “a manipulação política”

PONTOS SENSÍVEIS