Veja fotos e vídeos dos manifestantes no 7 de setembro

Mais cedo, apoiadores do presidente tentaram descer até a Praça dos Três Poderes e foram impedidos

Willian Matos e Vítor Mendonça

[email protected]

A manifestação prevista para esta terça-feira, 7 de setembro, em Brasília-DF, começou na noite anterior, com quebra do cerco da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e invasão da Esplanada dos Ministérios.

Nas redes sociais, circulam vídeos de manifestantes tanto na Esplanada quanto se dirigindo a ela nesta manhã. Veja alguns:

Gás lacrimogêneo

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentam chegar à Praça dos Três Poderes. Os manifestantes estão do lado do Itamaraty, em frente ao Congresso Nacional. Policiais cercam o local para impedir a descida. Em determinado momento, os militares fizeram uso de bombas de gás lacrimogêneo após alguém arremessar uma pedra.

As fotos abaixo mostram algumas pessoas tentando cobrir rosto e nariz para evitar o spray de pimenta:

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Houve bate-boca entre os bolsonaristas e os PMs. Os manifestantes chegaram a xingar de “covardes” os policiais e gritar “Vamos invadir!”. Na noite de segunda (5), também houve ofensas. Em vídeos que circulam na internet, apoiadores de Bolsonaro gritam frases como: “A polícia não deu conta de segurar o povo, e nós vamos invadir o STF amanhã” e “Ibaneis [Rocha, governador do DF] não manda em p* nenhuma”.