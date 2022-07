Veja, em cinco frases, a adaptação do discurso de Bolsonaro sobre corrupção

A declaração mais recente ocorreu nesta semana, logo após uma operação da Polícia Federal que mirou fraudes em licitações e desvios de verbas na Codevasf

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem promovido uma forte adaptação em seu discurso sobre corrupção em seu governo.

Entre indícios na compra de vacina às suspeitas no Ministério da Educação e na Codevasf, o presidente saiu de um enfático “não existe corrupção” para um “se procurar, vai achar alguma coisa”.

A declaração mais recente ocorreu nesta semana, logo após uma operação da Polícia Federal que mirou fraudes em licitações e desvios de verbas na Codevasf.

A fala do presidente ocorreu em diálogo com um apoiador no cercadinho do Palácio da Alvorada. Ele citou especificamente o Ministério de Desenvolvimento Regional, pasta responsável por obras de estrutura em todo o país e do qual a Codevasf é vinculada.

Turbinada por bilhões de reais em emendas parlamentares, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba é uma estatal federal entregue por Bolsonaro ao controle do centrão em troca de apoio político.

CONFIRA A EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DO DISCURSO DE BOLSONARO

1 – “Só corrupção virtual”

2 – “Sem mácula de corrupção”

3 – “Sem corrupção consistente”

4 – “Sem corrupção endêmica”

5 – “Se procurar corrupção, vai achar”

CORRUPÇÃO VIRTUAL (JUN.2021)

“Estão inventando agora na CPI uma corrupção virtual. Uma vacina que não foi comprada, não chegou uma ampola aqui, não foi gasto um real. E o governo está envolvido em corrupção. É o desespero. Por Deus que está no céu, me policio o tempo todo. Só Deus me tira daqui. Tapetão por tapetão sou mais o meu” Jair Bolsonaro junho de 2021, sobre as suspeitas de corrupção na compra de vacinas

SEM UMA MÁCULA DE CORRUPÇÃO (JUL.2021)

“Hoje podemos falar disso porque estamos há dois anos e meio do início do nosso governo sem uma mácula sequer sobre corrupção, demonstrando na prática como poderíamos mudar o Brasil” Jair Bolsonaro em julho de 2021

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEM CORRUPÇÃO CONSISTENTE (MAI.2022)

“Nosso governo até o momento não tem apresentado desvios de recursos, não tem denúncias consistentes sobre corrupção. Digo mais, se aparecer [denúncia], nós ajudaremos a identificar os possíveis culpados e ajudar para que a Justiça decida o seu destino” Jair Bolsonaro maio de 2022

SEM CORRUPÇÃO ENDÊMICA (JUL.2022)

“No governo, não temos nenhuma corrupção endêmica. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso”

Jair Bolsonaro em julho de 2022

SE PROCURAR, VAI ACHAR (JUL.2022)

“Se procurar, vai achar alguma coisa. O Ministério de Desenvolvimento Regional tem mais de 20 mil obras, será que está tudo certinho? Vai achar alguma coisa. Acha uma besteira qualquer” Jair Bolsonaro julho de 2022

OUTRAS DECLARAÇÕES DE INTEGRANTES DO GOVERNO

CORRUPÇÃO VIRTUAL (ABR.2022)

“Não houve corrupção. É uma corrupção virtual. Existem as narrativas, mas o que foi desviado lá? Não foi pago nada” Ministro Ciro Nogueira (PP-PI), da Casa Civil em abril de 2022, sobre as suspeitas de corrupção no MEC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SÓ CORRUPÇÃO DE PESSOAS (JUL.2022)

“Sobre existência de casos de corrupção, existe casos de corrupção no governo federal, existe caso de corrupção de pessoas. Se essa pessoa faz parte do governo, a gente investiga. E só existe caso de corrupção… e eu posso falar aqui de corrupção no sentido latu no sentido sensu, o que é corrupção se é só receber propina, utilizar outros atos” Wagner Rosário, ministro-chefe da CGU (Controladoria-geral da União) em julho de 2022, sobre suspeitas no MEC