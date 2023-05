Valdemar defende Bolsonaro após buscas da PF

Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades”, escreveu Valdemar

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, defendeu Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais após agentes da Polícia Federal cumprirem um mandado de busca na casa do ex-presidente, nesta quarta-feira (3)

“Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei.

Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades”, escreveu Valdemar.

Outros aliados do ex-presidente ainda não se manifestaram nas redes sociais.

PF APREENDEU CELULARES DE BOLSONARO E MICHELLE

A operação da PF visa apurar a inserção de dados adulterados de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro.

Um dos principais ajudantes de ordens de Bolsonaro durante a presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso nesta quarta-feira. Também foram presos o PM Max Guilherme Machado de Moura, Sérgio Rocha Cordeiro, o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara e o secretário municipal de Saúde de Duque de Caxias, João Carlos de Sousa Brecha.

Os dados do certificado de vacinação envolvendo Bolsonaro, assessores e familiares teriam sido adulterados para eles poderem entrar nos Estados Unidos. As investigações apontam para inserções falsas em novembro de 2021 e dezembro de 2022. Bolsonaro partiu para o país no dia 30 de dezembro do ano passado, dias antes de deixar o cargo, e ficou no país por quase três meses.

Os celulares de Bolsonaro e de sua esposa, Michelle, foram apreendidos pela PF. Os dois se recusaram a informar as senhas para desbloqueio dos aparelhos.