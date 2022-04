União perde parlamentares e sai de janela partidária com 52 deputados

Além dele, o PT, que disputava a posição de maior bancada com o antigo PSL, também perdeu dois deputados

Durante os 30 dias do período da janela partidária, o União Brasil, antigo PSL, perdeu 29 deputados federais, saindo do prazo com 52. A maioria dos políticos foi para o PL, novo partido do presidente Jair Bolsonaro.

A “janela partidária” foi criada em 2018, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e é um período em que parlamentares podem trocar de partidos políticos para concorrer às eleições sem perder o mandato por infidelidade partidária. Considerando todas as siglas, cerca de 70 deputados federais trocaram de partido.

Antes de aberto o prazo, o União era o maior partido na Câmara, com 81 deputados. Além dele, o PT, que disputava a posição de maior bancada com o antigo PSL, também perdeu dois deputados.

Já entre os que cresceram, além do PL, que passou de 33 deputados para 73, o PP também ascendeu e foi de 38 para 50, e o Republicanos, que foi de 30 para 45.

O PROS e o Avante ganharam um deputado cada, ficando atualmente com nove e oito parlamentares, respectivamente. As bancadas da Rede, com um parlamentar, e do Novo, com oito, não tiveram alteração no número de integrantes.

Entre as principais bancadas, o PSD saiu de 35 deputados para 43, e o MDB de 34 para 35. O PSB encolheu – a bancada que era de 32 deputados passou para 25; mesma situação do PSDB, que saiu de 29 para 27 parlamentares na Câmara e do PDT, que passou de 28 para 20 deputados.

Também perderam parlamentares o PSOL, atualmente com nove deputados, um a menos do que no início da legislatura; PV, que passou de quatro para três deputados; o PCdoB, que ficou com sete deputados, contra os nove do início da legislatura.

Quem também viu a bancada diminuir foi o Solidariedade, que passou de 13 para 11 deputados; o PTB, que caiu de 10 para seis deputados; e o Cidadania, que perdeu um deputado e está com sete parlamentares agora.

Com informações da Agência Brasil