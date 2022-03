União Brasil diz em propaganda na TV que terá candidato a presidente

Um filme de 30 segundos também aproveita para introduzir à população o novo partido, que surgiu da junção do DEM com o PSL

Fábio Zanini

A propaganda de TV do União Brasil, que irá ao ar nesta quinta-feira (10) à noite, afirma que o partido terá candidato próprio à Presidência da República, embora não diga quem será.

Um filme de 30 segundos, a que o Painel teve acesso, também aproveita para introduzir à população o novo partido, que surgiu da junção do DEM com o PSL. A legenda se apresenta como liberal.

“Liberdade para viver, pensar, sonhar, empreender, amar. Liberdade para apresentar ao Brasil um novo caminho. Onde a democracia será inegociável, a liberdade econômica, uma realidade, e a justiça social, um compromisso”, diz a peça, fazendo também uma crítica indireta a declarações de cunho autoritário do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente elegeu-se em 2018 pelo antigo PSL, um dos formadores da nova sigla, mas rompeu com o partido no primeiro ano de mandato. “O maior partido do Brasil terá candidatura própria à Presidência da República”, diz a inserção, produzida pelo publicitário Chico Mendes. São mostradas figuras de destaque da nova legenda, como o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, o deputado federal Luciano Bivar (PE), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a senadora Soraya Thronicke (MS).

O União Brasil não tem um nome natural para ser seu candidato ao Planalto. Bivar, presidente do partido, é citado como uma possibilidade, e já houve conversas para filiar Sergio Moro (Podemos), que esfriaram. O partido também manteve diálogo com MDB e PSDB para formar uma federação.