União Brasil declara apoio a Tarcísio de Freitas no 2º turno em SP

Sobre a possibilidade do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), voltar a integrar o União Brasil, Tarcísio desconversou

Mariana Zylberkan

São Paulo, SP

O diretório estadual do União Brasil em São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (5) apoio ao candidato ao governo de São Paulo do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Segundo o presidente estadual do partido, Antonio Rueda, o apoio se estende à candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

O partido é o terceiro desde o último domingo (2) a declarar apoio a Tarcísio, que terminou o primeiro turno na liderança. “Temos conversas com o Podemos também”, disse o candidato.

Tarcísio é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) e teve 42,3% dos votos. Ele enfrenta Fernando Haddad (PT), que teve 35,7%, e é o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em coletiva de imprensa organizada no comitê em São Paulo, Tarcísio afirmou que o apoio da União Brasil chegou a ser cogitado no primeiro turno, mas não foi concretizado. “Felizmente, no segundo turno, conseguimos viabilizar essa parceria e ficamos mais fortes”, disse.

Mais cedo, o MDB também declarou apoio a Tarcísio no estado. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), participou do evento de formalização do apoio.

Na manhã desta quarta-feira, o vice de Tarcísio, Felício Ramuth (PSD), recebeu apoio de 24 prefeitos da região do Vale do Paraíba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Tarcísio, há uma onda de adesão de prefeitos paulistas à sua candidatura. “Há uma convergência com a ideia de governo”, disse.

O prefeito de São Bernardo do Campo (ABC), Orlando Morando (PSDB), e de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também formalizaram apoio à candidatura de Tarcísio.

Sobre a possibilidade do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), voltar a integrar o União Brasil, Tarcísio desconversou.