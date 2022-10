Dia Mundial do Sorriso: 34 milhões de adultos perderam 13 dentes ao longo vida

Data também reforça a importância dos cuidados com a saúde bucal

Na próxima sexta (07/10), é comemorado o Dia do Sorriso e a data reforça a importância do cuidado com a saúde bucal. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 ou mais dentes ao longo da vida. Os dados também mostram que 14 milhões vivem sem nenhum.

De acordo com a odontopediatra Ilana Marques, da clínica IGM Odontopediatria, os cuidados com o sorriso devem iniciar ainda durante a amamentação. “A prevenção da saúde bucal deve acontecer desde os primeiros meses de vida, pois pode ajudar até mesmo em relação aos problemas respiratórios”, reforça a odontopediatra.

Ilana também orienta que é possível intervir e fazer a correção do sorriso e ossos da mandíbula e maxilar por meio de tratamentos ortopédicos precoces. “Algumas crianças podem necessitar de alguns tipos de aparelho, ainda quando têm apenas dentes de leite, isso para aproveitar o crescimento craniofacial”, explica. A especialista acrescenta que a prevenção e tratamento desses problemas na fase infantil pode evitar a necessidade de intervenções mais sérias, como tratamentos longos, assimetrias faciais, cirurgias e até a perda dos dentes.

Marques afirma que os cuidados preventivos garantem melhores condições de saúde bucal na fase adulta. A especialista descreve que, após a avaliação de um profissional, é possível impedir que problemas sejam instalados. “Por isso, a importância dos pais levarem seus filhos ao odontopediatra o mais cedo possível, para que possam receber todas as informações importantes de bons hábitos a serem seguidos, além de terem a sua criança avaliada por um especialista, que será capaz de diagnosticar possíveis problemas, e assim mostrar, o quanto antes, as melhores soluções.” Outra vantagem de se investir na prevenção é garantir que as crianças tenham prazer nas consultas e se tornem adultos que têm as visitas ao dentista algo natural, agradável e importante!