TV Cultura nega pressão de Bolsonaro e confirma Vera Magalhães em debate

A TV Cultura negou os boatos de que estaria sendo pressionada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), a mando de Jair Bolsonaro (PL), a retirar a jornalista Vera Magalhães do debate do próximo domingo (16).

À reportagem, a emissora afirmou que a informação que circula nas redes sociais “é totalmente falsa”, e que a jornalista estará presente no debate.

“A TV Cultura não tem qualquer interferência governamental, seja em seu Jornalismo ou programação. A emissora preza pela autonomia, independente de governos ou partidos políticos”, diz a emissora.

Vera Magalhães foi atacada por Bolsonaro após questionar o presidente sobre a cobertura vacinal no Brasil no primeiro debate entre os candidatos à presidência, em agosto.

Ela questionou se a queda na imunização no país tem relação com as mentiras sobre a vacina contra covid-19. Bolsonaro, que tinha um minuto para responder, usou seu tempo para atacar a jornalista.

“Vera, eu acho que eu não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse o candidato a reeleição.