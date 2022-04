TST homenageia ministro do TCU e senadora nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (19), mãe e filho receberão a medalha alusiva aos 80 anos da Justiça do Trabalho no Brasil

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo Filho e a senadora Nilda Gondim (MDB-PB) serão homenageados pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Emmanoel Pereira.

A medalha representa a importância social para o Estado Democrático brasileiro e é concedida a cidadãos que prestam relevantes serviços ao sistema de Justiça Trabalhista.