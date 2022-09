TSE restringe o transporte de armas e munições por colecionadores no dia das eleições

O TSE aprovou uma restrição ao transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores, no dia das eleições

Nessa quinta-feira, 29, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma restrição ao transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores, no dia das eleições e nas 24 horas anteriores e seguintes ao pleito, que ocorrerá no próximo domingo.

A medida visa a restringir a circulação de armas e garantir a segurança do processo eleitoral.

A proposta, apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, foi aprovada por todos os ministros da Corte. A proibição representa uma mudança na resolução que já está em vigor e dispõe sobre a organização geral das eleições.

A alteração aprovada delimita que fica proibido: “o transporte de armas e munições, em todo o território nacional, por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que o antecedem e nas 24 horas que o sucedem, sob pena de prisão em flagrante, por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente”.

No último dia 20, delegados que integram o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, em reunião com Alexandre de Moraes, apresentaram uma proposta para o fechamento de clubes de tiro no dia das eleições, por temerem caso de violência política e eleitoral.

A medida aprovada nesta quinta-feira, embora não fale especificamente em clubes de tiro, visa a atender a essa demanda.

Em agosto, o TSE já havia determinado a proibição do porte de armas no raio de 100 metros dos locais de votação. Apesar da medida, as forças de segurança ainda demonstravam receio com a autorização aos CACs para o transporte de armamento até os clubes de tiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela decisão tomada pelo TSE em agosto, o porte de armas de fogo será proibido nas seções eleitorais e no perímetro de 100 metros nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas seguintes.

A exceção a essa delimitação será feita às forças de segurança que estiverem trabalhando.