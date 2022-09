Atestado de óbito da rainha Elizabeth II é divulgado

Depois de muitos dias de velório, o corpo da monarca foi sepultado no dia 19 de setembro, no Castelo de Windsor

A rainha Elizabeth II da Inglaterra morreu de “velhice” em 8 de setembro, aos 96 anos, de acordo com sua certidão de óbito publicada nesta quinta-feira (29).

Após 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu às 15h10 (11h10 no horário de Brasília), de acordo com este documento publicado pelos Arquivos Nacionais da Escócia. A monarca morreu em sua residência particular no Castelo de Balmoral.

Depois de muitos dias de velório, o corpo da monarca foi sepultado no dia 19 de setembro, no Castelo de Windsor, que fica nos arredores de Londres.

© Agence France-Presse