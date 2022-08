TSE manda TV Brasil e redes sociais apagarem vídeo de Bolsonaro com embaixadores

Outro fundamento usado pelo ministro foi o de “proteção da imagem da Justiça Eleitoral e do processo eleitoral”

O ministro Mauro Campbell, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou Facebook, Instagram, YouTube e TV Brasil tirarem do ar a transmissão ao vivo da reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores estrangeiros. O encontro foi marcado por suspeitas infundadas sobre a segurança das urnas

A decisão diz que Bolsonaro reproduziu informações que já foram desmentidas pelo TSE e que o presidente “insiste em divulgar deliberadamente fatos inverídicos”.

Outro fundamento usado pelo ministro foi o de “proteção da imagem da Justiça Eleitoral e do processo eleitoral”. “Que tem como principais objetivos a garantia da normalidade das eleições, da legitimidade do voto e da liberdade democrática”, escreveu.

“Há risco evidente de irreversibilidade do dano causado ao representante e à própria Justiça Eleitoral, no que tange à confiabilidade do processo eleitoral, em razão da disseminação de informações falsas, relativamente ao sistema de votação e totalização de votos, adotado há mais de vinte anos por este Tribunal”, diz outro trecho da decisão.

Campbell afirma ainda que vê possível abuso no exercício da liberdade de expressão e no uso das redes sociais para obter votos.

O ministro despachou em uma ação movida pelo PDT, que acusou Bolsonaro de usar o cargo e a estrutura do governo para espalhar notícias falsas e discurso eleitoreiro.

Em outra ação, a Procuradoria Geral Eleitoral (PGE) já havia defendido multa ao presidente por propaganda antecipada e negativa na reunião.

