TSE libera fundo eleitoral, e União Brasil recebe R$ 758 milhões

“A expectativa inicial era que o dinheiro tivesse sido transferido na semana passada”, diz Antônio Rueda, vice-presidente do União

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou a depositar nesta segunda-feira (15) o fundo eleitoral nas contas indicadas pelos partidos para financiar o pleito de outubro.

Dono da maior fatia, o União Brasil recebeu exatos R$ 757.970.221,27, que serão distribuídos para seus candidatos a cargos majoritários e proporcionais.

As direções partidárias vinham reclamando da demora na liberação dos recursos, e relatavam pressão de candidatos ansiosos por contrair despesas de campanha. “A expectativa inicial era que o dinheiro tivesse sido transferido na semana passada”, diz Antônio Rueda, vice-presidente do União.

Na última quinta-feira (11), o presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que estava sendo alvo de pedidos insistentes de candidatos tucanos por celeridade no depósito da verba. “Estão querendo me comer vivo, mas eu não tenho nada a ver com isso”, declarou.