TSE faz ação com Corinthians e Flamengo por paz nas eleições

Ideia é mostrar que mesmo em clássicos dominados por rivalidade, o que predomina é a confiança na democracia

Juliana Braga

Brasília, DF

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fechou uma parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e lança nesta quinta-feira (15), Dia Internacional da Democracia, uma campanha por paz nas eleições.

Na quinta, a ação acontecerá no jogo pela Copa do Brasil entre Fluminense e Corinthians, time do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. No domingo (18), será na partida entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

Há previsão ainda de ações nos jogos entre Atlético Mineiro e Palmeiras (28 de setembro), Internacional e Santos, na véspera do primeiro turno (1º de outubro), Atlético Paranaense e Fortaleza (5 de outubro), São Paulo e Botafogo (9 de outubro) e Goiás e Corinthians (16 de outubro).

A ação consistirá na exibição de uma faixa antes dos jogos com a seguinte frase: “Eleição em clima amistoso é vitória da democracia”. Se não houver chuva, será instalada também uma urna inflável gigante. O TSE fez o teste nesta quarta-feira no estádio do Itaquera, onde acontece o jogo na quinta.

A ideia é mostrar que mesmo nos maiores clássicos de rivalidade, o que predomina é a confiança na democracia. Serão coletadas imagens para a confecção de um vídeo, veiculado em rede nacional, sobre a importância de promover a paz nas eleições.

Na última sexta-feira (9), um bolsonarista confessou ter matado um colega de trabalho após uma discussão sobre política. Esse foi mais um episódio de violência política nas eleições de 2022, e será acompanhado pelo grupo de trabalho criado no TSE para enfrentar o problema.