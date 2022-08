TSE devolve comando do PROS a Eurípedes Junior

Ricado Levandowisk, devolveu o comando do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) a Eurípedes Junior, fundador da sigla

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricado Levandowisk, devolveu o comando do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) a Eurípedes Junior, fundador da sigla, nesta sexta-feira (5).

“Há plausibilidade na alegação do ora reclamante, no sentido de que o acórdão do TJDFT, à revelia da Justiça Eleitoral, teria influenciado em temas estritamente relacionados às eleições gerais de 2022, a exemplo da escolha dos candidatos, da formação de coligações e da distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas”, afirmou Levandowisk.

Confira a íntegra da decisão: