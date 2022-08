Bolsonaro irá à Febraban para falar de economia na próxima segunda

O mandatário cancelou o jantar com empresários do grupo Esfera Brasil e também a ida a um debate que seria realizado na Fiesp no mesmo dia

Matheus Teixeira

Brasília, DF O presidente Jair Bolsonaro (PL) terá um encontro no próximo dia 8 com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras). Segundo as instituições, a reunião servirá para o chefe do Executivo "falar da economia brasileira e ouvir a visão da indústria financeira". A entidade ainda deve anunciar o convite a outros pré-candidatos à Presidência da República para tratar das eleições. A Febraban é uma das instituições que decidiu assinar o manifesto organizado por entidades da sociedade civil em defesa da democracia. "A Febraban, no âmbito de sua governança interna, por maioria, deliberou por subscrever documento encaminhado à entidade pela Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo], intitulado 'Em Defesa da Democracia e da Justiça'", afirmou, em nota. Bolsonaro, por sua vez, tentou desqualificar os signatários da carta e disse que ela foi assinada por "empresários mamíferos". "Esse pessoal que assina esse manifesto é cara de pau, sem caráter, não vou falar outros adjetivos, porque sou uma pessoa bastante educada", disse o mandatário, em entrevista à Rádio Guaíba. No início desta semana, o presidente desmarcou uma ida a São Paulo no próximo dia 11, mesma data que deve ser lida a carta em defesa da democracia em um evento na USP. O mandatário cancelou o jantar com empresários do grupo Esfera Brasil e também a ida a um debate que seria realizado na Fiesp no mesmo dia.