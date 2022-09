TSE cria núcleo para combater violência política

A ação é uma parceria entre o tribunal e o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um Núcleo de Inteligência para o enfrentamento da violência política nas eleições de 2022. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (1º) do Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

A ação é uma parceria entre o tribunal e o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG).

Mesmo com a criação, a forma de ação ainda não foi definida pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que também presidirá o núcleo.

As ações devem ser definidas durante a primeira reunião entre os integrantes em data ainda não definida. Na semana passada, Moraes se reuniu com comandantes das PMs para alinhar procedimentos e discutir questões relacionadas à segurança preventiva durante o pleito deste ano. Foi durante este encontro que ficou acordada a implantação do Núcleo de Inteligência, que terá a composição paritária, ou seja, equilibrada entre as instituições.

O núcleo será formado por representantes do TSE e também do CNCG, que atuarão em conjunto para coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública durante o período eleitoral.