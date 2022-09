Guedes diz que governo pretende pagar Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023

Guedes reconheceu que a decretação de estado de calamidade para permitir o aumento do benefício, adotado este ano, não é ideal

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que o governo pretende pagar um Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. De acordo com Guedes, o valor do benefício não foi incluído na Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) de 2023 para não ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Durante participação em evento do Instituto Unidos Brasil, em São Paulo, Guedes reconheceu que a decretação de estado de calamidade para permitir o aumento do benefício, adotado este ano, não é ideal.

“Não é uma boa solução, porque é temporária. A solução permanente é simples. Nós já estamos fazendo a reforma tributária”, disse o ministro.

Sozinha, a arrecadação com a tributação de lucros e dividendos pode atingir R$ 70,0 bilhões, o suficiente para financiar o custo do Auxílio Brasil de R$ 600 reais, disse o ministro.

Nas suas contas, o benefício ampliado e a atualização da tabela do Imposto de Renda (IR) teriam custo de R$ 69,0 bilhões.

Estadão Conteúdo