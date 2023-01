Troca-troca na bancada do PT na Câmara impacta oposição a Ricardo Nunes

Nomes experientes, como Eduardo Suplicy e Antonio Donato, deixarão suas cadeiras. Luna Zarattini, que nunca exerceu mandato, assumirá uma das vagas

A troca de metade dos vereadores do PT na Câmara Municipal de São Paulo, após eleições para outros cargos e convocações de suplentes, mexe com a oposição a Ricardo Nunes (MDB), no momento em que o prefeito estrutura a candidatura à reeleição.

Nomes experientes, como Eduardo Suplicy e Antonio Donato, deixarão suas cadeiras. Luna Zarattini, que nunca exerceu mandato, assumirá uma das vagas.

“A bancada do PT não vai ficar desorganizada”, diz o líder Senival Moura, que está fazendo uma espécie de transição para aproximar os quatro vereadores de partida e os quatro que chegam.

Reservadamente, petistas admitem que a atuação em bloco pode ficar prejudicada. Apesar de se situar na oposição, o partido vota com o governo em projetos específicos, como o do Orçamento de 2023.

Senival afirma que os novos petistas da Casa podem até ter menos experiência parlamentar, mas “têm um acúmulo muito grande do ponto de vista político” e capacidade para os debates. “Nossa bancada vai continuar forte, fazendo uma oposição responsável e pragmática ao governo”, diz.

A rotatividade está tão intensa que Reis, suplente recém-chegado à cadeira de Alfredinho —que virou deputado federal no lugar de Paulo Teixeira (PT), nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar—, ficará menos de três meses na vaga. Eleito deputado estadual, Reis tomará posse em março, levando a mais uma substituição.

Suplicy, que é ex-senador, e Donato, que já presidiu a Câmara, foram eleitos deputados estaduais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT enfrentará Nunes nas urnas sem candidato próprio, algo inédito em quase 40 anos, se for sacramentado o acordo fechado por Lula para que o partido deixe de lançar um nome e apoie Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para prefeito. Até lá, a Câmara será uma das trincheiras da oposição. Como mostrou a Folha, Nunes conta com apoio da ampla maioria dos parlamentares.

O PSOL, com seis vereadores no total, terá uma substituição —de Erika Hilton, eleita deputada federal.