Lula diz que Bolsonaro tem maioria nas forças militares

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (23), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a maioria das forças militares, incluindo polícias, a seu favor.

Porém, durante entrevista coletiva conjunta com o presidente da Argentina Alberto Fernández, em visita a capital argentina, Lula afirmou que a segurança não pertence a nenhum governo, mas ao Estado, e que é papel do seu governo de fazer com que as instituições “voltem à normalidade”.

Ainda durante a conversa com os jornalistas, o presidente comentou a recentre troca no comando do Exército. Segundo Lula, o primeiro escolhido “não funcionou” e que o próximo pensa “exatamente o mesmo” que ele sobre o papel institucional dos militares.

No último sábado (21), o general Júlio César de Arruda foi exonerado do cargo de comandante do Exército. No lugar dele, fica o ex-comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Riberio Paiva.