TRE condena deputado Rodrigo Amorim por violência política de gênero

O deputado do Rio de Janeiro, Rodrigo Martins Pires de Amorim, foi condenado em julgamento realizado nesta quinta-feira (2), pelo crime de gênero contra a vereadora trans Benny Briolly (PSOL Niterói). O colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) o condenou por 4 votos a 2.

A ação penal eleitoral foi movida pelo Ministério Público e pela vereadora Benny Briolly, tendo em vista que em discurso proferido na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), em 17 de maio de 2022, Rodrigo Amorim ofendeu a parlamentar, chamando-a de “boizebu” e “aberração da natureza”, entre outras ofensas e humilhações.

O deputado foi condenado por violência politica de gênero à pena de um ano, quatro meses e 13 dias de prisão, que acabou convertida em multa de 70 salários-mínimos e à prestação de serviços à população em situação de rua. Essa é a primeira condenação de violência política de gênero no âmbito da Justiça Eleitoral. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, considerou que o crime estava amplamente caracterizado. As informações são da Agência Brasil.