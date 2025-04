Transformação rápida no mundo exige atenção redobrada, diz chefe do Exército em evento com Lula

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, fez um discurso nesta quarta-feira (16) com alerta para as mudanças vividas na geopolítica recente do mundo durante cerimônia do Dia do Exército, que teve a participação do presidente Lula (PT).



“Voltando nossos olhares para o cenário internacional, podemos verificar que o mundo passa por uma transformação rápida e, ao mesmo tempo, profunda em suas estruturas geopolíticas tradicionais. Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, uma realidade que sugere ao nosso país atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição”, afirmou.



Em sua fala, Tomás Paiva também citou que as ações das Forças devem ser guiadas por “profissionalismo e imparcialidade”. Novamente, neste ano, não houve referências à acusação que também atinge alguns militares de tentativa de golpe de Estado no final do governo Jair Bolsonaro (PL).



“Nossa fortaleza, como instituição de Estado integralmente devotada à missão constitucional, decorre da imparcialidade e do profissionalismo que sempre devem caracterizar nossas ações”, disse.



“Que o exemplo daqueles que nos antecederam inspire cada um de nós a seguir honrando a farda que vestimos e a bandeira que defendemos. Que continuemos unidos, prontos para superar os desafios do presente e do futuro, sempre em defesa de nossa pátria e de nosso povo”, afirmou.



O comandante também citou as recentes aquisições tecnológicas do Exército, em um discurso de reforço à necessidade de preparo e aparato das Forças Armadas.



“O Exército adquiriu, recentemente, radares de vigilância terrestre, sensores imprescindíveis ao controle de setores territoriais, incluindo a faixa de fronteira. Além disso, incorporou sistemas de armas remotamente controlados em viaturas mecanizadas, mísseis anticarro de diversos tipos e blindados sobre rodas”, listou.



Lula também não discursou nos últimos dois anos no evento celebrado anualmente no quartel-general do Exército, em Brasília.



Ao lado do presidente, estavam os ministros Jader Filho (Cidades), José Múcio (Defesa), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), o general Marco Antonio Amaro (Segurança Institucional), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).



O general da reserva Hamilton Mourão, senador e ex-vice presidente do governo de Jair Bolsonaro, também participou do evento na fileira de autoridades.