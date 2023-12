Teto para ICMS zero na compra de carro por PCDs vai aumentar

Com o teto de R$ 120 mil, o leque de opções para o público PCD vai crescer

A partir de janeiro de 2024, o teto para isenção do ICMS para compra de carros pelo público PCD vai aumentar. De acordo com o Convênio 147/23, aprovado pelo Confaz, o valor passará dos atuais R$ 100 mil para R$ 120 mil.

Vale lembrar que a isenção total, incluindo o ICMS, permanece apenas sobre o valor de R$ 70 mil. O benefício vale para pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, bem como autistas.

Com o teto de R$ 120 mil, o leque de opções para o público PCD vai crescer. Aliás, algumas marcas já começaram a anunciar reduções nas tabelas de preços, sobretudo de SUVs, para ampliar as vendas. Confira alguns destaques.

RENEGADE. A Jeep, por exemplo, reduziu em R$ 7 mil o preço da versão 1.3 turbo do Renegade, para R$ 118.290. No caso do público PCD, o modelo fabricado em Goiana (PE) vai sair a R$ 102 900, já considerando as isenções. Essa versão traz motor 1.3 flexível de até 185 cv de potência e 27,50 mkgf de torque. De série, há itens como faróis full-LEDs e central multimídia com tela de 7 polegadas, além de recursos de condução semiautônoma, por exemplo.

TRACKER. Da Chevrolet, a versão de entrada do Tracker tem bônus de mais de R$ 11 mil e parte de R$ 119.900. Seu motor 1.0 turbo flexível de três cilindros gera 116 cv e 16,8 mkgf e o câmbio é automático de seis velocidades.

KICKS E VERSA. A Nissan reduziu os preços do Kicks e do Versa. No caso do SUV, a tabela da versão Active, de entrada, baixou para R$ 95.990 – o desconte é de R$ 22.300. Para o sedã, com a redução de R$ 21.990 o preço agora é de R$ 93.900. Os dois modelos têm o mesmo trem de força. O motor é o conhecido 1.6 flexível de até 113 cv e 15,3 mkgf. O câmbio é automático do tipo CVT e simula seis marchas.

TIGGO 5X. A Caoa Chery também está de olho no segmento e reduziu a tabela do Tiggo 5X. Na versão Sport, de entrada na linha, o abatimento no preço do SUV feito em Anápolis (GO) supera os R$ 8 mil. Com isso, o modelo está saindo por R$ 119.990. Portanto, com o novo teto de isenção de ICMS passa a ser uma opção interessante de compra para o público PCD. Segundo a marca, o modelo tem motor 1.5 turbo flexível de 150 cv e 21,4 mkgf. O câmbio automático do tipo CVT simula nove velocidades. Entre os equipamentos, há partida do motor por botão, câmera na traseira e duas entradas USB.

CITY. Da Honda, há desconto de cerca de R$ 5 mil para a versão de entrada, EX, do sedã City. Com a redução, a tabela agora começa em R$ 114.500. O carro feito em Itirapina (SP) tem motor 1.5 flexível, com sistema de injeção direta de combustível, que entrega 126 cv e 15,5 mkgf. O câmbio é CVT e simula sete marchas

Estadão Conteúdo