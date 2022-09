‘Tenho arma’, diz bolsonarista ao ameaçar governador da Bahia

O vídeo foi divulgado após a realização de uma carreata do candidato petista no município de Cristópolis

João Pedro Pitombo

Salvador, BA

Candidata a deputada estadual pela Bahia, Valdete Miranda (PL) divulgou um vídeo em que faz ameaças ao governador Rui Costa (PT) e ao candidato ao Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT).

O vídeo foi divulgado após a realização de uma carreata do candidato petista no município de Cristópolis, no oeste baiano. Em tom de irritação, a candidata e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) critica o fato de o ato da campanha petista ter passado em frente ao seu comitê de campanha.

“Fica sabendo, não estou te ameaçando, estou afirmando que tenho arma e porte de arma. Vem de novo, governador, na porta do meu comitê. E não é só o senhor, tem esse tal de Jerônimo também”, disse Valdete Miranda.