Temer critica ‘disputa que se alardeia’ entre Judiciário e Legislativo

O ex-presidente Michel Temer demonstrou preocupação com a “disputa que se alardeia entre o Supremo e o Congresso Nacional”. Em seminário promovido pelonesta terça-feira (14) para discutir o poder da Suprema Corte, Temer criticou a radicalização de posições e sugeriu que os Poderes Legislativo e Judiciário podem atuar sem atritos.

“O Supremo pode decidir, mas pode vir o Legislativo e editar uma emenda lá na frente”, sugeriu. Para Temer, os Poderes têm pesos e contrapesos para lidar uns com os outros.

A favor do Supremo, o ex-presidente disse que o Judiciário ou faz uma interpretação literal, ou sistêmica do texto Constitucional. “Eu fico muito preocupado com essa história de dizerem que nos tribunais há os garantistas e os punitivistas, como se tudo dependesse da vontade de cada membro do Judiciário”, comentou.