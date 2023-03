Tebet reforça compromisso do governo com inclusão, democracia e economia verde

Tebet lamentou o fato de mais de 30 milhões de brasileiros ainda passarem fome no País, mas destacou os programas do Governo

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou neste sábado, 18, o compromisso do atual governo com políticas sociais de inclusão, eliminação da pobreza e equidade e reafirmou a determinação do Executivo federal em transformar a economia do País para que seja mais verde e ampliar a produção com desmatamento ilegal zero. As afirmações foram feitas durante participação da ministra na Assembleia Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que ocorre até amanhã, 19, na Cidade do Panamá.

A ministra, que também é a governadora do Brasil no BID, falou das últimas eleições presidenciais no Brasil e disse que o povo escolheu a democracia e o Estado de Direito. “Diante disso quero reforçar que nosso governo, agora, está altamente comprometido com as leis e os direitos humanos. Um governo que acredita na inclusão social, na eliminação da pobreza, na defesa do meio ambiente, na equidade de gênero, no desenvolvimento sustentável, na ciência”, afirmou, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério.

Tebet lamentou o fato de mais de 30 milhões de brasileiros ainda passarem fome no País, mas destacou que “os programas de transferência de renda no Brasil voltaram a fazer parte da agenda nacional”. Ela defendeu que programas semelhantes sejam aperfeiçoados em toda a América Latina e Caribe. Segundo a ministra, essas ações não representam apenas proteção social, mas autonomia financeira para a população.

O presidente do BID, Ilan Goldfajn, também presente ao encontro, destacou que os países da América Latina e Caribe enfrentam muitos problemas sociais e climáticos e, ao mesmo tempo, segundo ele, são parte da solução e podem ajudar a aumentar a produção de alimentos no mundo e contribuir com maior oferta de energia renovável. “O presidente Ilan disse aqui que temos a capacidade de aumentar em pelo menos oito vezes a nossa produção de alimentos. O Brasil sabe que, por ser uma potência agrícola, também precisa ter responsabilidade com a sustentabilidade. Nossa determinação é a do presidente Lula: aumentar a produção com desmatamento ilegal zero”, afirmou Tebet.

A ministra reforçou, ainda, o compromisso do Brasil com o desenvolvimento de toda a região e uma participação ativa nos fóruns multilaterais. “Todos os esforços do nosso governo são com a integração da América Latina, com atenção especial ao Mercosul, aos países vizinhos e aos países das Américas e Caribe”, afirmou Tebet.

Estadão Conteúdo