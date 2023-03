Tebet diz que mudança de meta de inflação é ‘um não assunto’ na Fazenda e no Planejamento

Para Tebet, o assunto não está sendo discutido pelas pastas porque há dúvidas sobre os reais impactos da alteração sobre as taxas de juros

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que as discussões sobre mudanças nas metas de inflação é “um não assunto” dentro dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. “A mudança de meta é não assunto no governo, pelo menos na Fazenda e no Planejamento”, disse, durante o evento “Arko Conference 2023”. “É um não assunto não porque eu não posso falar sobre isso, mas apenas porque eu e Haddad não temos isso na mesa”, acrescentou, ao citar o ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Na avaliação de Tebet, o assunto não está sendo discutido pelas pastas porque há dúvidas sobre os reais impactos da alteração sobre as taxas de juros.

“Não estamos discutindo e temos inclusive dúvida se mexer na meta vai gerar o resultado que nós queremos, que é diminuir inflação para que possamos ter queda nos juros”, afirmou a ministra.

Segundo Tebet, chegou a acontecer uma conversa inicial entre ela, Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em que a hipótese foi mencionada. “Houve conversa inicial, sobre possibilidades e isso foi colocado na mesa na primeira reunião que tivemos, mas depois dela tivemos mais duas reuniões e nós não tratamos a questão da meta de inflação”, explicou.

Estadão conteúdo